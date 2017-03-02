Премьер-министр Армении: «Топливо армянских танков продавали на рынках»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сделал вчера в парламенте скандальное заявление. По его словам, во время четырехдневной апрельской войны армянская армия имела проблемы с топливом. Из-за этого невозможно было задействовать военную технику, пишет газета «Жоховурд», сообщает haqqin.az.

По данным армянского издания, К.Карапетян заявил, что дизельное топливо смешивали с керосином и продавали эту смесь на рынке.

«В ходе апрельской войны у нас было много случаев, когда техника не срабатывала именно по этой причине», - сказал армянский премьер.

«Возникает резонный вопрос: почему по данному факту до сих пор не возбуждено уголовное дело, и кто будет за это отвечать?» - задается вопросом армянское издание.