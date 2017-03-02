 

Обращение президента И.Алиева к Вашингтону зачитал посол Э.Сулейманов

 

«Азербайджан связывают с США тесные отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что Американо-Азербайджанская торговая палата и в дальнейшем будет вносить вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и США»,  сказано в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес участников прошедшей в Вашингтоне конференции, посвященной 25-летию дипотношений между Баку и Вашингтоном, сообщает Посольство Азербайджана в США. Обращение от имени президента Ильхама Алиева зачитал на конференции в Вашингтоне посол Элин Сулейманов.

Глава государства отметил, что суммарные инвестиции в экономику Азербайджана превысили $200 млрд, в том числе американских компаний  более $10 млрд.

«За прошедшие годы при полной поддержке США Азербайджан вместе со своими партнерами реализовал такие важные геостратегические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум»,  сказано в обращении, которое зачитал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Ильхам Алиев отметил, что сегодня Баку тесно сотрудничает с Вашингтоном в рамках проекта «Южный газовый коридор», направленного на усиление энергобезопасности Европы.

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