Электропоезд сошел с рельсов в японской префектуре Айти, один человек погиб, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

На железнодорожном переезде в городе Андзе поезд врезался в легковой автомобиль. Первый вагон сошел с рельсов; отброшенный от удара автомобиль налетел на опору электропередач и загорелся. Водитель автомобиля скончался.

Машинист электропоезда заявил, что увидел автомобиль на путях после того, как опустился шлагбаум, но не успел затормозить.

Движение на участке, где произошла авария, остановлено. Полиция и пожарные выясняют причины происшествия. Железнодорожная компания ведет работы по эвакуации состава сошедшего с рельсов поезда.