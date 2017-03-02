 

В Японии поезд сошел с рельсов: есть погибший видео

 

Электропоезд сошел с рельсов в японской префектуре Айти, один человек погиб, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

На железнодорожном переезде в городе Андзе поезд врезался в легковой автомобиль. Первый вагон сошел с рельсов; отброшенный от удара автомобиль налетел на опору электропередач и загорелся. Водитель автомобиля скончался.

Машинист электропоезда заявил, что увидел автомобиль на путях после того, как опустился шлагбаум, но не успел затормозить.

Движение на участке, где произошла авария, остановлено. Полиция и пожарные выясняют причины происшествия. Железнодорожная компания ведет работы по эвакуации состава сошедшего с рельсов поезда.

405 просмотров


Старости
Мехрибан Алиева прощается с Хазаром
Мехрибан Алиева прощается с Хазаром
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
3 Март 12° / 5°
4 Март 13° / 6°
5 Март 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8449 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Депутат Фазиль Мустафа: «Ариф Рагимзаде стесняется своей национальной принадлежности»
Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности
Уволенный полковник стал главой полицейского собеса
Новые детали убийства Ким Чен Нама наш комментарий
Энергетики сдали в эксплуатацию новый объект в прифронтовой полосе фото
Грузинского журналиста исключили из «черного списка» МИД Азербайджана
Египтяне издали книгу «Сказки Азербайджана»
Пираты захватили турецкий корабль
Генерал полиции наехал на Тофика Зульфугарова экс-министр обратился к общественности
Спасатели МЧС нашли тело утонувшего подростка
В Японии поезд сошел с рельсов: есть погибший видео
Центробанк о курсе маната
Активисту ПНФА скостили срок
Обращение президента И.Алиева к Вашингтону зачитал посол Э.Сулейманов
Премьер-министр Армении: «Топливо армянских танков продавали на рынках»
Cпецслужбы считают шпионом посла России в США
Депутат Ариф Рагимзаде: «Наша беда в том, что нас считали турками»
Полад Бюльбюльоглу на переговорах с российским министром фото
Кто признает «НКР»?
Преступники ранили полицейского в Шамкире
Канадские военные будут сбивать захваченные самолеты
Секута о конфликте в Карабахе
Армения открывает консульство в Иракском Курдистане
Со дня убийства Эльмара Гусейнова прошло 12 лет…
Уничтожены двое главарей ПКК