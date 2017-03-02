«Сегодня вечером с семьей возвращался из города домой в Мярдаканы, и со мной приключилась неприятная и удивительная история», — пишет в обращении к общественности на своей странице в фейсбук экс-министр иностранных дел Азербайджана, экс-посол Тофик Зульфугаров.

«Какая-то машина, ехавшая за мной по проспекту Гейдара Алиева, несмотря на интенсивное движение по всем полосам, усиленно моргала мне дальним светом, ослепляя меня и создавая нервно-истерическую обстановку на дороге. Как только образовалась возможность, я пропустил ее вперед, после чего автомобиль снизил скорость и вроде уже перестал торопиться. Затем по непонятным причинам при разрешенной скорости в 120 км/ч он стал тормозить. Осознав, что передо мной какой-то неадекватный и агрессивный водитель, я ему просигналил светом, обогнал и перестроился в правый ряд. Затем он снова меня обогнал и уехал вперед. И тут вдруг меня догоняет патрульная машина, я останавливаюсь, и инспектор заявляет мне, что я нарушил правила. Оказывается, у этого типа какая-то очень большая должность и он подавал мне сигналы проблесковым маячком, установленным за облицовкой BMW.

Честно говоря, у меня большой джип, и что мигало у него за решеткой, мне видно не было, что заметно и на видео с регистратора. И потом, если бы это была специально установленная сигнализация на крыше автомобиля, то она была бы отлично видна.

Патрульные с большим уважением проверили мои документы, провели тест на алкоголь, который показал мою абсолютную трезвость. После этого они сообщили мне, что в том автомобиле находился некий генерал из городского управления полиции. Патрульные сказали, что у них приказ доставить мой автомобиль на штрафную стоянку, и на мой вопрос «За что?», сказали, что не могут сформулировать претензию, и поэтому мне даже не выдали протокол. Мило беседуя с ними, я подчинился их приказу, после чего они меня доставили домой.

У меня есть два вопроса. Кто этот достопочтенный «синьор», которого я ненароком обидел (номер автомобиля отчетливо виден), и какие ошибки более опытные водители увидят в моем вождении?

Вот такая история случилась со мной вечером, и спасибо, что этот не известный мне генерал не приказал расстрелять меня в присутствии моей семьи за то, что я не оказал должного почтения его «святейшеству». Ну, а если серьезно, у меня с молодых лет были привилегии намного больше, чем у этого не ведомого мне генерала, но я никогда не позволял себе бравировать и злоупотреблять своими возможностями. И своим водителям и охранникам, которые были очень добросовестными и порядочными людьми, — каким-то образом демонстрировать «избранность».

По правде говоря, мой ранг посла является самым высшим дипломатическим рангом и приравнивается к генеральскому званию. Этот ранг я получил 15 января 1998 года распоряжением Президента Гейдара Алиева и всегда им гордился и буду гордиться».