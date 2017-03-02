Египтяне издали книгу «Сказки Азербайджана»

В Египте вышла в свет книга «Сказки Азербайджана», основанная на исследованиях доктора Фатимы Захры Джамаль Аль-Дин, сообщает haqqin.az со ссылкой на египетские СМИ.

«Сказки Азербайджана» состоят из пяти глав и 462 страниц. В предисловии говорится, что книга повествует о народных сказках Азербайджана, прочитав которые, египтяне узнают об исторических и культурных ценностях нашей страны.

«Данная книга — хорошее пополнение арабской библиотеки. В этих сказках вы найдете общие для всего мусульманского Востока черты, а также моменты, относящиеся сугубо к Азербайджану. «Сказки Азербайджана» — это связь между арабами и другими мусульманами Ближнего Востока», — пишет автор издания Мохаммед Бади Гома.