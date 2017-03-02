 

Грузинского журналиста исключили из «черного списка» МИД Азербайджана

 

МИД Азербайджана исключил из «черного списка» корреспондента грузинского телеканала «ТВ Имеди», гражданина Грузии Гурами Рогава, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Хикмет Гаджиев.

«Гражданин Грузии Гурами Рогава обратился с письмом в МИД Азербайджана с просьбой исключить его имя из «черного списка». Он заявил, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и подчеркнул, что посетил Нагорный Карабах, не зная о последствиях… Было принято решение исключить его имя из «черного списка», — заявил Гаджиев.

1024 просмотров


Старости
Мехрибан Алиева прощается с Хазаром
Мехрибан Алиева прощается с Хазаром
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
3 Март 12° / 5°
4 Март 13° / 6°
5 Март 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8449 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Депутат Фазиль Мустафа: «Ариф Рагимзаде стесняется своей национальной принадлежности»
Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности
Уволенный полковник стал главой полицейского собеса
Новые детали убийства Ким Чен Нама наш комментарий
Энергетики сдали в эксплуатацию новый объект в прифронтовой полосе фото
Грузинского журналиста исключили из «черного списка» МИД Азербайджана
Египтяне издали книгу «Сказки Азербайджана»
Пираты захватили турецкий корабль
Генерал полиции наехал на Тофика Зульфугарова экс-министр обратился к общественности
Спасатели МЧС нашли тело утонувшего подростка
В Японии поезд сошел с рельсов: есть погибший видео
Центробанк о курсе маната
Активисту ПНФА скостили срок
Обращение президента И.Алиева к Вашингтону зачитал посол Э.Сулейманов
Премьер-министр Армении: «Топливо армянских танков продавали на рынках»
Cпецслужбы считают шпионом посла России в США
Депутат Ариф Рагимзаде: «Наша беда в том, что нас считали турками»
Полад Бюльбюльоглу на переговорах с российским министром фото
Кто признает «НКР»?
Преступники ранили полицейского в Шамкире
Канадские военные будут сбивать захваченные самолеты
Секута о конфликте в Карабахе
Армения открывает консульство в Иракском Курдистане
Со дня убийства Эльмара Гусейнова прошло 12 лет…
Уничтожены двое главарей ПКК