Грузинского журналиста исключили из «черного списка» МИД Азербайджана

МИД Азербайджана исключил из «черного списка» корреспондента грузинского телеканала «ТВ Имеди», гражданина Грузии Гурами Рогава, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Хикмет Гаджиев.

«Гражданин Грузии Гурами Рогава обратился с письмом в МИД Азербайджана с просьбой исключить его имя из «черного списка». Он заявил, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и подчеркнул, что посетил Нагорный Карабах, не зная о последствиях… Было принято решение исключить его имя из «черного списка», — заявил Гаджиев.