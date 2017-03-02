В прифронтовом Тертерском районе сегодня были сданы в эксплуатацию новая подстанция «Сарыджалы» мощностью 35/10 кВ и офисное здание Тертерской электросети, сообщили haqqin.az в ОАО «Азеришыг».

В церемонии по случаю сдачи в эксплуатацию подстанции и офисного здания приняли участие глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов и заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов.

Линии электропередач в селах Демирчилер и Исмаилбейли, расположенных вблизи фронтовой зоны, были выведены из строя во время армянского артобстрела в ходе прошлогодних апрельских боев.

В село Чайлы также проведена линия электропередач и построен трансформаторный пункт.

Кроме того, в трех селах района заново отстроены четыре трансформаторных пункта. В целом в районе построено более 40 трансформаторных пунктов.

В районном центре Тертера, состоящего из 52 сел, почти в 10 селах завершились капитальный ремонт и восстановительные работы. Ремонтно-восстановительные работы в остальных селах продолжаются.

В связи со строительством новой автомагистрали Тертер-Геранбой-Гянджа идет процесс переноса линий электропередач.