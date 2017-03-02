Смерть старшего брата северокорейского лидера в столице Малайзии 13 февраля обрастает все новыми подробностями, которые касаются как самого покушения, так и возможных причин, подтолкнувших спецслужбы КНДР пойти на этот шаг.

В том, что это их рук дело, сейчас уже не сомневается никто. Уже установлено, что для убийства было использовано нервно-паралитическое вещество VX в жидком или гелеобразном виде. Оно воздействует особенно сильным образом, будучи нанесено на лицо и шею человека. Ким Чен Нам скончался через 15-20 минут после контакта с ядом.

Сейчас специалисты обсуждают, как удалось избежать смерти девушкам, совершившим нападение. Возможно, на их руки была нанесена защитная пленка. В любом случае, после покушения они побежали в туалет мыть руки, а одну из них вскоре стошнило в такси. Впрочем, это могло быть от страха.

Глава южнокорейской разведки Ли Бен Хо сделал специальный доклад для депутатов парламента, в котором рассказал, что, по всей видимости, в покушении было задействовано восемь человек: две группы по два человека непосредственно работали над нападением, а третья, из четырех человек, обеспечивала операцию всем необходимым, в том числе данными оперативного наблюдения за будущей жертвой. Участниками были как работники дипломатического ведомства КНДР, так и сотрудники Министерства государственной безопасности. И тут интересно, что, по сведениям южнокорейской разведки, в январе был отстранен глава северокорейского МГБ Ким Вон Хон.

Один из самых близких к Ким Чен Ыну руководителей попал в опалу, и гнев вождя на спецслужбу был таким, что он даже распорядился забрать с территории министерства статую Ким Чен Ира, своего отца, - дескать, не заслужили. Не исключено, что новое руководство такой дерзкой операцией пытается вернуть доверие северокорейского лидера.

О том, насколько большое значение придается случившемуся в Малайзии, свидетельствует направление туда делегации во главе с бывшим заместителем представителя КНДР в ООН, опытным дипломатом. Северокорейский посол был настолько активен в своих попытках сначала помешать судебно-медицинской экспертизе тела, а затем так критиковал ее результаты, что министр иностранных дел Малайзии пообещал выкинуть его из страны, если тот не станет вести себя прилично. Что интересно, при этом КНДР отказывается признавать, что убитый, при котором был китайский паспорт, является родственником их лидера.

В японской печати появилось интересное и важное свидетельство, которое, возможно, проливает свет на причины покушения. Хадзимэ Исии, опытный и уважаемый японский политик, работавший в правительстве и возглавлявший Комиссию по делам общественной безопасности, сообщил, что у него была договоренность с Ким Чен Намом, достигнутая при посредничестве южнокорейского бизнесмена, о встрече 1 марта в одном из ресторанов Макао. Предметом разговора должна была стать ситуация в КНДР и будущее этой страны, которую Ким Чен Нам, по словам японского политика, мечтал сделать счастливой. Это сообщение несколько меняет сложившийся образ убитого как человека, сторонившегося политики и не имевшего властных амбиций. За такие несогласованные и подозрительные контакты младший брат мог и наказать старшего за пару недель до предполагаемой встречи с важным японцем. Впрочем, та и так находится в этих рядах весьма условно.