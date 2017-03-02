 

Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности

 

Европарламент сегодня в рамках мини-сессии в Брюсселе проголосовал за снятие парламентского иммунитета с лидера партии "Национальный фронт" и главы парламентской фракции "Европа наций и свобод" Марин Ле Пен, передает корреспондент РИА Новости.

Голосование проводилось путем обычного поднятия рук.

"Очевидное большинство высказалось за лишение иммунитета", — объявил итоги голосования председательствующий.

За снятие иммунитета с кандидата в президенты Франции во вторник проголосовал комитет ЕП по юридическим вопросам. Во Франции Марин Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств ИГИЛ, которые политик разместила в своем Twitter. Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен французской стороной.

Однако решение ЕП, как отмечают эксперты, никак не повлияет на статус политика как кандидата в президенты.

251 просмотров


Старости
Мехрибан Алиева прощается с Хазаром
Мехрибан Алиева прощается с Хазаром
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
3 Март 12° / 5°
4 Март 13° / 6°
5 Март 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8449 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Депутат Фазиль Мустафа: «Ариф Рагимзаде стесняется своей национальной принадлежности»
Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности
Уволенный полковник стал главой полицейского собеса
Новые детали убийства Ким Чен Нама наш комментарий
Энергетики сдали в эксплуатацию новый объект в прифронтовой полосе фото
Грузинского журналиста исключили из «черного списка» МИД Азербайджана
Египтяне издали книгу «Сказки Азербайджана»
Пираты захватили турецкий корабль
Генерал полиции наехал на Тофика Зульфугарова экс-министр обратился к общественности
Спасатели МЧС нашли тело утонувшего подростка
В Японии поезд сошел с рельсов: есть погибший видео
Центробанк о курсе маната
Активисту ПНФА скостили срок
Обращение президента И.Алиева к Вашингтону зачитал посол Э.Сулейманов
Премьер-министр Армении: «Топливо армянских танков продавали на рынках»
Cпецслужбы считают шпионом посла России в США
Депутат Ариф Рагимзаде: «Наша беда в том, что нас считали турками»
Полад Бюльбюльоглу на переговорах с российским министром фото
Кто признает «НКР»?
Преступники ранили полицейского в Шамкире
Канадские военные будут сбивать захваченные самолеты
Секута о конфликте в Карабахе
Армения открывает консульство в Иракском Курдистане
Со дня убийства Эльмара Гусейнова прошло 12 лет…
Уничтожены двое главарей ПКК