Депутат Фазиль Мустафа: «Ариф Рагимзаде стесняется своей национальной принадлежности»

«Видимо, Ариф Рагимзаде не разбирается в этнографии. «Азербайджанец» - это просто политический термин, а не этнический. Мы считаем себя тюрками. Это понятие национальной идентичности живущих в Азербайджане тюрок. Я считаю, что своим заявлением Ариф Рагимзаде как бы дистанцировался от того, что он тюрок, как будто он стесняется своей национальной принадлежности», - заявил член комитета Милли Меджлиса по правам человека Фазиль Мустафа, комментируя скандальное интервью депутата Милли Меджлиса Арифа Рагимзаде порталу km.ru.

«Мы – тюрки, большинство населения Азербайджана – тюрки. В Азербайджане живет много нацменьшинств. Мы как этническое большинство должны защищать их права. По этой причине я абсолютно не согласен с Арифом Рагимзаде», - сказал Фазиль Мустафа.

Напомним, в своем интервью российскому СМИ азербайджанский депутат Ариф Рагимзаде выступил с заявлением, вызвавшим бурю негодования в азербайджанских соцсетях. «Наша беда в том, что в России нас считали турками, но азербайджанцы не турки», — с таким громким заявлением в интервью km.ru выступил депутат Ариф Рагимзаде.

Многие блогеры и комментаторы в своих репликах напоминают одному из активистов правящей партии Ени Азербайджан исторический афоризм Гейдара Алиева: «Азербайджанцы и турки – это единый народ, но два государства».