Таинственный генерал вышел из тени: «Я арестовал автомобиль Тофика Зульфугарова»

Машина бывшего министра иностранных дел Азербайджана, экс-посла Тофика Зульфугарова была задержана за конкретное нарушение дорожных правил, сообщил haqqin.az начальник отдела по связям с общественными структурами Управления Государственной дорожной полиции ГУП города Баку МВД полковник полиции Вагиф Асадов.

Напомним, ранее Тофик Зульфугаров обратился к общественности, рассказав о том, что его машина была незаконно задержана дорожным патрулем на проспекте Гейдара Алиева. По словам Зульфугарова, он никаких правил не нарушал. Патрульные сообщили, что по приказу какого-то генерала должны доставить автомобиль на штрафную стоянку. Этот генерал ехал за машиной экс-посла, и по его распоряжению сотрудники ПС без составления протокола отправили машину на штрафстоянку.

Вагиф Асадов предложил Тофику Зульфугарову прийти в городское Управление дорожной полиции и там выразить свои претензии. «Я готов лично встретить уважаемого дипломата и предоставить ему материалы с видеокамер, которые зафиксировали нарушение правил, когда он ехал по проспекту Гейдара Алиева», - сказал Асадов.

По словам Асадова, «ни один сотрудник дорожной полиции не пойдет на поклеп, чтобы затем получить взыскание. Тем более если речь идет о таком известном человеке, как бывший глава МИД».

«У сотрудников полиции были веские основания для задержания машины. Я сожалею, что Тофик Зульфугаров придал такой широкой огласке обычное дело, связанное с нарушением правил дорожного движения».

Говоря о неизвестном «генерале полиции», по приказу которого якобы была задержана машина, Асадов отметил, что, возможно, Зульфугаров, общаясь с сотрудником ДП, услышал переговоры по рации полицейской машины. Там даются указания догнать, задержать водителей с такими-то номерами.

«Незаконных приказов задерживать автомобиль Зульфугарова не было. А то, что патрульные останавливают нарушителей по информации, полученной от других постов, - вполне законное явление. У нас одинаковое отношение к нарушителям, и оно не зависит от того, какую должность занимает человек», - заверил Асадов.

Чуть позже стало известно и имя генерала полиции, отдавшего распоряжение арестовать автомобиль экс-главы МИД. В интервью агентству Лент.аз замначальника Управления полиции города Баку Сахлаб Багиров признался, что дал распоряжение задержать автомобиль экс-министра.