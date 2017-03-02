 

Песков о телефонных разговорах Путина и Порошенко

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонные контакты Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко: имел место обмен мнениями о ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.

"Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности. Я лишь могу подтвердить, что действительно имели место рабочие телефонные контакты двух президентов", — сказал Песков журналистам.

"Несколько, их было несколько", — ответил он на вопрос, было ли разговоров два или больше.

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