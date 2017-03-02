Мобилизация в Швеции из-за российской угрозы

Правительство Швеции решило вернуть обязательный военный призыв, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны страны Маринетт Радебо, передает Русская служба BBC. "Российская военная активность - одна из причин", - уточнила она.

С 1 января 2018 года на службу будут призваны около 4 тысяч юношей и девушек. Их выберут из 13 тысяч человек 1999 года рождения, которым предложат пройти психологические и физические тесты.

Призывники будут служить 9-12 месяцев. Цель призыва - мотивировать молодежь становиться военными профессионалами и пополнять мобилизационный резерв.

В Швеции был обязательный военный призыв до 2010 года. Тогда призывали только мужчин.