Азербайджан требует у Бахрейна отказаться от «Арцах Фрут»

Азербайджан обратился к Бахрейну с требованием не импортировать продукцию, производимую на оккупированных территориях, сообщает haqqin.az.

Торгово-промышленная палата Бахрейна получила официальное письмо от местного Министерства промышленности, торговли и туризма, к которому официально обратился Азербайджан.

В письме азербайджанская сторона требует у соответствующих структур Бахрейна не импортировать товары, произведенные в Нагорном Карабахе, так как это нарушает принципы международного права и считается нарушением территориальной целостности Азербайджана.

В частности, речь шла о продукции компании «Арцах Фрут», которая функционирует на оккупированных армянами территориях.

Данная компания, судя по информации, опубликованной на ее сайте, производит маринады, варенья, джем и сиропы. «Арцах Фрут» основан в 2007 году в Нагорном Карабахе. В июне 2008 года там было завершено строительство завода по переработке фруктов и овощей. Компания хвастается своими сертификатами, но все они получены на армянских выставках.

Также сообщается, что у фирмы, возникшей на захваченных землях Азербайджана, но зарегистрированной в Ереване, есть партнеры в Москве, Краснодаре, болгарском Пловдиве, французском Лионе и в столице Литвы Вильнюсе.

Азербайджан уже несколько лет ведет борьбу против того, чтобы товары, производимые на нашей оккупированной территории, не попадали на международные прилавки. К примеру, в 2013 году Азербайджану удалось остановить завоз продукции «Арцах Фрут» в Украину.

А вот в российских магазинах товары из Нагорного Карабаха до сих пор время от времени встречаются. Причем зачастую администрация супермаркетов в России не имеет понятия, что товар произведен не в Армении.

Важно отметить и то, что, зарегистрировавшись в Ереване, «Арцах Фрут» представляет свой товар как армянский и получает таможенные льготы при ввозе продукции в Россию. Однако, так как эта продукция произведена в Нагорного Карабахе, соответственно и ввозится она в РФ нелегально. Но, увы, в России слишком либерально относятся к подобного рода нарушениям со стороны армян.