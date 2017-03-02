Путин переночевал в тайге

Президент РФ Владимир Путин провел минувшую ночь в тайге. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает Лайф.ру.

— Он прошлую ночь там переночевал, эту переночует и вернется в Москву, где будет рабочий график, — сообщил Песков.

На просьбу рассказать, в каких условиях отдыхает президент, Дмитрий Песков отметил, что они "походные".

По словам пресс-секретаря главы государства, решение провести время на природе Владимир Путин принял после рабочих встреч в Красноярске. Там он обсудил итоги Универсиады с российскими спортсменами, а также сделал заявление о допинге, которое с воодушевлением восприняли в WADA.

Напомним, в 2014 году Владимир Путин отметил в сибирской тайге свое 62-летие. Глава государства рассказывал, как в этот день он прошел по горам почти девять километров.