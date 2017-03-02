 

НАТО собирается в Тбилиси

 

Военный комитет НАТО под руководством генерала Петера Павела прибыл в Грузию, где в пятницу, 3 марта, пройдет заседание с участием грузинской стороны.

В Министерстве обороны Грузии уже прошли встречи один на один министра обороны Грузии Левана Изория и начальника Генштаба Владимира Чачибая с генералом Петером Павелом. В настоящее время проходят переговоры в расширенном формате.

"В первую очередь разрешите поблагодарить грузинские власти за то, что пригласили меня в Грузию. Я также хотел бы отметить большую динамику в отношениях Грузия-НАТО. Несколько недель назад министр обороны Грузии был в Брюсселе на комиссии Грузия-НАТО. Сейчас у нас есть возможность провести специальную сессию в Грузии. И я верю, что все эти мероприятия демонстрируют то, что НАТО заинтересовано в прогрессе Грузии, строительстве вооруженных сил, увеличении возможностей", — сказал Павел по прибытии в Тбилиси.

На вопрос журналистов о том, будут ли на заседании Военного комитета НАТО обсуждаться вопросы безопасности Черноморского региона, Павел ответил: "Трудно представить, что мы не будем обсуждать это".

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