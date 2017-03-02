 

Эльмар Мамедъяров летит в Москву

 

6 марта глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров направляется с визитом в Москву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Визит состоится по приглашению российского коллеги, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 2 марта.

По ее словам, визит приурочен к 25-летию установления дипотношений между двумя странами, которое будет отмечаться 4 апреля.

«Состоятся переговоры с главой внешнеполитической службы России, запланированы встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Рогозиным, заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым», - сказала Захарова.

По ее словам, Мамедъяров также выступит в Дипломатической академии при МИД России.

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