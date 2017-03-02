 

В Узбекистане протестуют против культа личности Ислама Каримова

 

Народный поэт Узбекистана Жамол Камолов обратился к президенту страны Шавкату Мирзиееву с просьбой отменить указ о присвоении международному аэропорту Ташкента имени экс-президента Ислама Каримова, сообщает ИА «Фергана».

«На мой взгляд, документ об увековечении памяти Ислама Каримова принят несколько поспешно», — написал поэт в своем обращении.

Он полагает, что среди объектов для увековечения памяти «строителя справедливых демократических основ государства», каковым представляют Каримова чиновники, многовато «музеев, парков, вузов, памятников, организаций, улиц».

«Уместно ли такое почтение? Ко всему прочему, назвать его именем Ташкентский международный аэропорт — это уже слишком», — считает поэт.

По его мнению, подобные решения должны приниматься посредством референдума.

Напомним, 25 января лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова».

Кроме аэропорта, имя Каримова получил ряд других объектов, в том числе Ташкентский государственный технический университет, автомобильный завод в городе Асаке и дворец искусств в Фергане. В честь покойного президента названы улицы в Каракалпакстане, Ташкенте и других областях Узбекистана. Дни рождения и смерти Каримова объявлены государственными праздниками.

Жамол Камолов родился в 1938 году в Бухаре, живет в Ташкенте. Автор десятка поэтических сборников, перевел на узбекский язык немало произведений с фарси, русского, английского, французского языков. Звание народного поэта Узбекистана ему присвоено в 1992 году. С 1991 по 1996 год возглавлял Союз писателей республики.

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