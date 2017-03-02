Эрдоган будет преследовать Гюлена до Канады

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, ссылаясь на разведданные, сообщил, что Гюлен, находящийся в США, может отправиться в Канаду, где у него есть земля и недвижимость.

Турция будет добиваться экстрадиции из Канады оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в случае его бегства в эту страну. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

"Мы в курсе истории с виллой в Канаде", - отметил Эрдоган.

"Не знаю, как прореагирует на подобное предложение Канада. Она знает наше отношение к Пенсильвании (где проживает Гюлен), мы ее проинформировали", - приводит слова президента Турции РИА Новости.

"Однако пока утверждения о возможном бегстве Гюлена серьезного характера не имеют", - считает он.

"Если будут иметь, тогда мы поднимем этот вопрос на высшем уровне", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что информация о Гюлене постоянно направляется в компетентные органы США, и выразил надежду на "скорый результат".