О преступлениях бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, более известного в политико-криминальных кругах как Джаник, мы писали достаточно много и подробно. Сколотив преступную группу из известных своим сомнительным бизнесом кредитных олигархов, он сумел разбазарить десятки миллиардов манатов, которыми призван был управлять и приумножать путем эффективного кредитования различных проектов. За это акционеры банка, 51% которого тогда принадлежал государству, платили Джанику и сформированной им команде Межбанка очень хорошие деньги, не говоря уже о многочисленных льготах, которые ему были предоставлены теми же владельцами банка.

За совершенные крупные финансовые махинации Джаник уже получил по заслугам - он осужден на 15 лет лишения свободы. Но то и дело всплывают на поверхность все новые и новые факты, которые не только напоминают нам этого горе-финансиста, только официально нанесшего ущерб государству более чем на 13 млрд манатов. Каждый новый факт показывает, насколько глубоко пустила свои метастазы в экономику страны та злокачественная финансовая опухоль, которую годами взращивал Джаник. И как показывает жизнь, заложенные в свое время Джаником мины замедленного действия взрываются сегодня то в одной, то в другой сфере, грозя погубить экономику страны в целом. Причем не без помощи отдельных чиновников и руководителей госструктур, которые не дают заглохнуть делу Джаника.

Вот, скажем, приватизировала компания Baku Steel Company слишком долго вымирающее ОАО «Азербору». Это памятный всем гигант советской металлургии – Азербайджанский трубопрокатный завод, на базе которого и было создано в 1998 году это акционерное общество с целью дальнейшей приватизации завода. Но охотников на него было немного. Вернее интерес к заводу проявлялся и ранее. Автор этих строк в середине 90-х годов сам готовил обширное досье на АзТЗ для британской «Кайзер инжиниринг». И хотя завод в то время еще работал, но слишком длинный шлейф проблем, решение которых требовало много времени и средств, тянулся за ним. Были и другие иностранные компании, но и они быстро уходили, стоило только ознакомиться с предстоящими трудностями.

Если с обновлением технологических процессов, погашением долгов, устройством тысяч работников и другими социальными и производственными проблемами еще можно было справиться, то проблема стальных заготовок для труб после развала страны Советов была просто неразрешима.

Дело в том, что СТЗ был предназначен только для проката труб, завод не имел возможности для литья заготовок. А заказывать их на стороне - значит подвергать риску заказчиков. Производственникам хорошо известно, что литейные заводы не всегда четко исполняют заказы на изготовление таких заготовок, а заказчики, в частности нефтегазовые компании, работают строго по графику. Тут бы проявить больше гибкости, представить инвесторам больше льгот, но часто сменяющееся руководство завода было занято лишь тем, что пыталось быстрее разграбить никак не заканчивающиеся остатки оборудования.

Наконец, год назад местная Baku Steel Company приватизировала «Азербору». Процесс инвестиционной приватизации обошелся компании в целом в 27 млн долларов. Да, это было все, что осталось к тому времени от завода, который полвека назад стоил в десятки раз дороже, причем без учета всяких индексаций и инфляций. И специалисты компании стали быстро осваивать завод, вернее они с ходу перестраивали его в современное предприятие, наладив собственное литьевое производство. Для этого вкладывались большие деньги, закупалось и устанавливалось новое оборудование, электродуговая печь, в разы повысилась зарплата работников, они стали получать бесплатное питание и другие социальные льготы. Соответственно стало расти и число заказчиков.

Но сегодня здесь вновь царит не совсем здоровая атмосфера. И нагнетают ее не работники завода или партнеры завода на стороне, а финансовые институты, контролирующие Межбанк. Пользуясь «щедротами» Джаника, руководство бывшего «Азербору» решило не отставать от других кредитных олигархов, взяв в Межбанке кредит на дочернюю компанию "Боруйайма" под залог металлолома компании «Азербору» на 10 млн манатов. Сегодня сумма кредита вместе с набежавшими процентами составляет более 15,86 млн евро и около 8,5 млн долларов США. И что интересно, имея на балансе всего 2 тонны металлолома, ОАО под чутким контролем Межбанка оформило в виде залога более 100 тыс. тонн металлолома. То есть по существу завод уже тогда заложил все свои цеха и производственные участки со всем их оборудованием, и для возврата долга надо было снести весь завод и передать его банку в виде металлолома, а само предприятие - ликвидировать.

Банк, конечно, может предъявить иск новому владельцу завода, хотя он и не имеет для этого никакого обоснования. Ведь кредит был взят в 2004-2008 годах, тогда же был оформлен и залог. Но уже тогда был допущен ряд незаконных действий, связанных с расходом кредитов и оформлением залога. Сами представьте, часть кредита была направлена на покупку электропечи у компании Taylor Heavy Engeeniring, но завезенная печь оказалась в таком ужасном, не пригодном для эксплуатации состоянии, что ее пришлось списать сразу – без установки и монтажа. А говоря простым языком, такую операцию не чем иным, как переводом денег за рубеж, назвать нельзя.

Кроме того, как мы уже отмечали, руководство завода для получения кредита оформило залог на 100 тыс. тонн металлолома. Но на балансе предприятия такого объема металлолома не было – это ясно показывали документы, да и чисто визуально увидеть столь разительные расхождения между фактом и документом было не сложно. То есть банк сам тогда взял в залог несуществующее имущество, а взятые кредитные средства, как нетрудно догадаться, поделили бывшие руководители Межбанка и «Азербору». Об этом же свидетельствует и тот факт, что залоговый договор был оформлен без проведения собрания акционеров, что юридически просто недопустимо.

И вот вместо того, чтобы выяснить причину такой «невнимательности» при оформлении кредита и залога за него и привлечения к ответственности истинных виновников обыкновенной кражи из банка миллионов, финансовые институты, контролирующие деятельность Межбанка, стараются выбить эти деньги у новых владельцев завода, которые к кредиту не имеют никакого отношения. Да и никаких обязательств при оформлении приватизации они не брали.

Финансовые институты прекрасно понимают, что пропавшие миллионы честным путем не вернуть. Да и как их вернешь, если Джаник, которому нужно бы вернуть банку миллиарды, уже сидит, никаких миллиардов, а тем более миллионных «мелочей» от него ждать уже не приходится. Бывшее руководство «Азербору», наверное, тоже успело за прошедшие годы смыть следы. А Baku Steel Company - крупная металлургическая платежеспособная компания. Прижать бы их, может, и дадут что-то.

Но зачем наезжать на предпринимателей, пугать их создавать им все новые и новые проблемы? Как можно вернуть долг, взятый совсем другими лицами?

И вообще, так ли призывает обращаться с предпринимателями президент Ильхам Алиев, каждый раз призывающий чиновников не создавать им лишние проблемы, а помогать по мере возможностей? И уже в который раз приходится отмечать: создается впечатление, что часть этих чиновников не просто игнорирует указания главы государства, а открыто пытается разрушить то, что с таким трудом создает.

А ведь совсем не такого отношения ожидал к себе, видимо, Расим Мамедов, продвигая политику экономического развития президента Ильхама Алиева, приватизировавший один из самых сложных объектов, с которым никто не пытался связываться на протяжении 20 лет, восстановив предприятие Азербору, доведя до полного производственного цикла, начиная от производства трубных заготовок и конечной продукции (стальных бесшовных труб).

Сегодня предприятие поставляет на внутренний рынок страны всего лишь 5% продукции, остальная продукция с большим спросом поставляется за рубеж. И вот поэтому наблюдающие со стороны подъем предприятия финансовые институты хотят взвалить все старые долги на Baku Steel Company.

Но вместо того, чтобы помочь предпринимателям, и городские, и республиканские власти больше вставляют палки в колеса, каждый пытается что-то урвать для себя. Да и предприниматели давно уже не ждут от властей никакой помощи – лишь бы не мешали. А такое взаимоотношение между предпринимателями и структурами власти не может привести к какому-либо заметному развитию.