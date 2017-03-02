 

И Япония подняла истребители

 

Воздушные силы самообороны Японии подняли свои истребители в связи с приближением тринадцати китайских самолетов к островам Мияко, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Японии.

Отмечается, что нарушения воздушного пространства Японии зафиксировано не было. Китайские военные самолеты пролетели над проливом Мияко, отделяющим остров Миякодзима от главного острова Окинавы. По данным японского оборонного ведомства, среди них были, в частности, один самолет- разведчик Y-8 и по крайней мере шесть бомбардировщиков.

Китайские самолеты уже пролетали по этому маршруту в декабре прошлого года. Тогда воздушные силы самообороны Японии подняли истребители в связи с приближением шести самолетов КНР к южной префектуре Окинава. Сообщалось, что в ходе сближения два японских истребителя F-15 даже отстрелили тепловые ловушки. Японская сторона тогда направила Китаю протест в связи с инцидентом.

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