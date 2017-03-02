В Карабахе началась окопная война

Не прекращающиеся в последние недели артобстрелы дают основания полагать, что армяно-азербайджанский конфликт вошел в фазу затяжной позиционной войны. Вот и сегодня Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении на Ходжавендском направлении штаба армянской армии. Отмечалось, что наши военные нанесли ответный удар.

Позиционная (окопная) война – это период, когда сражения проходят на сплошных постоянных фронтах, границы которых практически не меняются. При этом оборона каждой из противоборствующих сторон глубоко эшелонированная. Для такой войны характерна большая плотность войск на отдельно взятых участках. Все позиции имеют хорошее инженерное обеспечение и постоянно модернизируются.

С тем, что в Карабахе началась позиционная война, согласен и военный эксперт, бывший начальник кафедры разведки Центра обучения Минобороны полковник Хатаи Бахышев.

В беседе с haqqin.az Бахышев отметил, что затяжная позиционная война может перерасти в военные операции, еще более активные, чем в апреле 2016 года.

В целом, по мнению эксперта, подобные затяжные боевые действия неизбежно приведут к жертвам в живой силе. Эксперт отметил, что президент Азербайджана неоднократно предупреждал армянскую сторону: «Не хотите, чтобы погибали ваши военные, – освободите азербайджанские земли».

«Нынешнее обострение на фронте - результат того, что переговорный процесс по мирному урегулированию из-за деструктивной позиции Армении зашел в тупик. Армения провокациями на линии фронта торпедировала переговоры. Как известно, когда молчат дипломаты, начинают говорить пушки. Безрассудство властей Армении приводит ко все возрастающим потерям армянской стороны на карабахском фронте. Азербайджанские военные будут выполнять приказ верховного главнокомандующего – освобождать от оккупантов захваченные земли», - отметил он.