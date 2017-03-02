По прошествии нескольких дней после «референдума» в «НКР» становятся известны дополнительные подробности о личностях «наблюдателей», отправившихся в гости к сепаратистам. Как выясняется, среди особо почетных гостей в Карабахе оказались европейские фашисты из крайне правых партий Alternative für Deutschland (Альтернатива для Германии, AfD) и Freiheitliche Partei Österreichs (Партии свободы Австрии, FPO). Об этом в своем блоге написал один из известных исследователей европейских праворадикальных партий и движений, сотрудник Института гуманитарных наук (Австрия), научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества (Украина) Антон Шеховцов.

Эксперт обнародовал список и фотографии этих «наблюдателей». Это Энрико Комнинг (AfD), Томас Рудди (AfD), Холгер Арппе (AfD), Мануэль Manuel Охсенрейтер (редактор ультраправого немецкого журнала Zuerst!), Вольфгант Янг (FPO) и Герхард Дорфлер (FPO). Любопытно, что, по данным Шеховцова, эти «поддельные наблюдатели» отмечены в тесном сотрудничестве с различными российскими структурами, занимающимися реализацией внешнеполитических интересов Москвы.

Понятно, что появление австрийских и немецких политиков в Нагорном Карабахе не означает изменения политики официальной Вены или Берлина к карабахскому конфликту. Об этом, кстати, haqqin.az заявил и научный сотрудник Академии национальной обороны Австрии, политический эксперт Мартин Малек. По его словам, правые находятся в жесткой оппозиции к официальным властям, возможно, это демарш против официальных властей и лично главы МИД Австрии Себастьяна Курца, который сейчас является председателем ОБСЕ. "Официальная Вена, повторю, не изменила своей политики по отношению к этому и другим конфликтам", - сказал он.

В свою очередь российский политолог, доктор исторических наук, научный исследователь Королевского института международных отношений (Лондон), старший научный сотрудник Брукингского института (Вашингтон) Лилия Шевцова считает, что в ряде стран Европы, в том числе в Германии, Австрии, Франции и Италии, отмечается рост популярности правых партий.

Приход их к власти поставит под вопрос существование Евросоюза. "Однако, какие бы шаги они ни предпринимали, не думаю, что их появление где-то является проявлением политики стран, гражданами которых они являются», - отметила она.

Доктор политологии Варминско-Мазурского университета (Польша) Кшиштоф Жегота также считает, что все действия европейских правых - это популизм.

"Им хочется показать себя смелыми людьми, которые могут появляться в горячих точках, конфликтовать с властями. Поэтому я не стал бы преувеличивать значение приезда этих политиков Нагорный Карабах».

Действительно, вряд ли стоит переоценивать приезд европейских крайне правых политиков в Карабах. Однако в очередной раз подтвердилась известная крылатая фраза: «Подобное тянется к подобному». Карабахские сепаратисты и европейские фашисты нашли друг друга.