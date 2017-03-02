Путин освободил Пальмиру

Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пальмира, освобожденная от ИГИЛ в конце марта 2016 года, в декабре вновь была захвачена террористами. Бойцы сирийской армии и отряды союзного ополчения вели наступательную операцию при поддержке правительственной авиации, постепенно вытесняя экстремистов из города. Экстремисты массово отступали, почти не оказывая сопротивления. Уходя из города, боевики заминировали дороги и здания.