 

Пророссийские боевики перешли в наступление и захватили «Донбасс Арену» и базу «Шахтера»

Автор: Отдел спорта 

Генеральный директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин сообщил, что вооруженные люди полностью заблокировали стадион «Донбасс Арена» и тренировочную базу клуба в Донецке.

«На данный момент все выходы «Донбасс Арены» заблокированы, - говорит Палкин. - Сотрудники не допускаются. Разрешен доступ только дежурным смены, которые обучены реагировать в случае ЧП на арене.

Зажечь лампочки на стадионе – это легко. Это может сделать любой. Сложнее всего – построить этот стадион. И мы знаем, кто вложил в этот стадион свое сердце, душу и средства.

Читал, что для некоторых свет на «Донбасс Арене» стал сродни победе. Я же считаю, что самая главная победа будет тогда, когда в Донецк вернется «Шахтер», когда там снова прозвучит гимн Лиги чемпионов, когда стадион будет заполнен болельщиками. К сожалению, данная ситуация отдаляет этот момент.

Замечу, что аварийных ситуаций на «Донбасс Арене» на данный момент нет, сейчас там происходит полная опись имущества людьми, захватившими стадион.

Также вооруженные люди проникли на территорию футбольной базы «Шахтера» в Кирша. Опечатано все имущество, все перекрыто, доступа на базу сейчас нет. Что касается детской школы, то было давление и с этой стороны. Но пока, слава Богу, учебно-тренировочный процесс детишек продолжается, впрочем, в любой момент ситуация может измениться.

Послушайте, все мы живем верой в то, что «Шахтер» вернется в Донецк, в родной город. Если не верить в это, то с клубом можно заканчивать.

И что значит забыть, дистанцироваться или даже отречься от родного города? Вы бы так смогли? Да нас после этого не только там, но и здесь перестанут уважать.

Захват «Донбасс Арены» и инфраструктуры клуба стал полной неожиданностью. Но переговоров с людьми, нарушившими право частной собственности, мы вести не будем», – сказал Палкин.

Добавим, что ранее главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали «национализировать» все украинские предприятия в подконтрольных боевикам районах Донбасса, если до 1 марта не будет снята транспортная блокада.

Генеральный спонсор «Шахтера» СКМ отказался перерегистрировать предприятия и платить налоги «ДНР» и «ЛНР».

Владельцем «Шахтера» является бизнесмен Ринат Ахметов, построивший 52-тысячную «Донбасс Арену». Директор гуманитарного штаба Ахметова Александр Вишняков заявил, что штаб готов возобновить работу сразу после разблокировки, так как именно на «Донбасс Арене» расположен пункт выдачи продуктов. В штабе заявили, что блокада поставок гуманитарной помощи в Донбассе противоречит нормам международного права и может привести к гуманитарной катастрофе.

По словам Вишнякова, вооруженные люди заблокировали порядка 70 тысяч взрослых и детских продуктовых наборов.

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