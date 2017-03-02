 

Зардушт Ализаде: «Ариф Рагимзаде имеет право не считать себя турком»

Автор: Отдел информации 

Каждый человек сам решает, к какой нации себя причислить, и с этой точки зрения Ариф Рагимзаде может себя не считать турком. Об этом заявил политолог Зардушт Ализаде, комментируя интервью азербайджанского депутата российским СМИ. Напомним, высказывания Рагимзаде вызвали бурю негодования в азербайджанских соцсетях. «Наша беда в том, что в России нас считали турками, но азербайджанцы не турки», - сказал депутат.

По словам Ализаде, в Швеции или Норвегии можно встретить темнокожих людей, которые забыв свои африканские корни, называют себя шведами.

«Это выбор человека, к какой нации себя отнести. Например, мои родители, все предки считались тюрками, но я себя считаю азербайджанцем и горжусь своей нацией. Да, я тоже выступаю за тюркское единство в культурном, экономическом плане, но я против этнического национализма, будь он тюркский или немецкий.

Поэтому у Арифа Рагимзаде может быть свое мнение на этот счет. В конце концов, каждый человек сам выбирает, кем себя считать», - подчеркнул Ализаде.

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