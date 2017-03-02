Войну с сепаратизмом Азербайджану и Сербии навязывают те, кто хочет отхватить кусок от наших стран. Так в беседе с haqqin.az известный сербский политолог, обозреватель белградской газеты Politika прокомментировал заявление президент Сербии Томислава Николича, который однозначно отметил: «Сербия никогда не признает Косово».

"Сербия не признает Косово, что бы нам ни предлагали взамен и какое бы давление на нас ни оказывали. Речь идет о защите принципов и о следовании справедливости. Тот, кто придерживается принципов и борется за правду, всегда прав", - отметил Николич. Президент Сербии подчеркнул, что не существует ни одного решения ООН, которое бы подтверждало, что автономный край Косово и Метохия (КиМ) не находится в составе Сербии. "Сербия готова к соглашениям, но не к шантажу, готова к переговорам, но не к односторонним решениям, готова к существенной автономии Косова и Метохии, но не к независимому Косову", - заявил глава сербского государства.

Ситуация схожа с карабахским конфликтом. Азербайджан также готов к автономии Карабаха, точно также не существует ни одного решения ООН, которое бы подтверждало, что Карабах не находится в составе Азербайджана. Более того, есть резолюции ООН, требующие вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

«Признание или непризнание независимости какой-либо конкретной части страны - это принципиальный вопрос, который касается уважения к статусу государства. Малого и большого. Те, кто поддерживает отделение определенной части территории суверенной страны, пытаются навязать принцип, согласно которому люди, живущие на определенной территории, имеют право формировать свою собственную нацию-государство. Это, конечно, совершенно неправильно. Такой подход означает, что подобные события могут произойти в любой стране мира», - отмечает Самарджия.

«Кроме того, - продолжил эксперт, - никто никогда не определял какое количество жителей территории достаточно, чтобы начался процесс отделения. Сколько нужно из них было бы необходимо в стране с несколькими сотнями тысяч жителей, или в стране с населением в десятки или сотни миллионов человек.

Другой вопрос, связанный с Косово: почему представители одного народа не могут спокойно жить в стране, которая не является их родиной? Означает ли это, что в один прекрасный день, благодаря большому количеству приезжих могут меняться границы стран? И опять же, какое количество беженцев необходимо для создания своего собственного государства и дальнейшего присоединения этой территории к их родной стране, той, откуда они приехали?», задается вопросом сербский эксперт.

По его словам, изменения в национальном составе стран – не являются чем-то новым и необычным. Но все должно проходить в рамках международного права, которое существует и действует в данный момент.

Что делать в этой ситуации, как решить проблему, воевать?

«Война - самый худший вариант. Но те, кто требует территории чужого государства используют тактику войны, чтобы достичь своей цели. Защита своей родины всегда была священной целью. Это означает, что мы не должны отдавать ни пяди своей земли. Ни Азербайджан, ни Сербия никому не навязывают войны. Ее навязывают те, кто хочет отхватить кусок от наших стран», подчеркнул Самарджия.

По его словам, конечно же важно решать вопросы политическими способами. «Но, к сожалению, зачастую они не позволяют избежать военных действий».