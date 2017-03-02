В Азербайджане отметят юбилей Олимпийского комитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 25-летнего юбилея Национального олимпийского комитета Азербайджана, сообщает официальный сайт главы государства.

В 2017 году исполняется 25 лет Национальному олимпийскому комитету Азербайджана.

Согласно распоряжению, учитывая значимость 25-летия Национального олимпийского комитета в общественной жизни страны и с целью дальнейшего расширения олимпийского движения в Азербайджане, Кабинету министров совместно с Национальным олимпийским комитетом поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи с 25-летним юбилеем Национального олимпийского комитета и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.