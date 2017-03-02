 

Суд оправдал Хосни Мубарака

 

Кассационный суд Египта в четверг вынес окончательный оправдательный приговор в отношении экс-президента Хосни Мубарака по обвинению его в причастности к убийству демонстрантов в ходе январских беспорядков 2011 года, передает РИА Новости.

В четверг в здании полицейской академии Каира состоялось пятое заседание в рамках этого громкого процесса. Мубарака доставили на процесс на вертолете из военного каирского госпиталя, где он находится последние годы.

В ноябре 2014 года каирский суд снял с экс-президента Египта и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов и коррупционных преступлениях. Экс-министр МВД и шесть его ближайших помощников, проходившие по этому делу вместе с Мубараком, также были оправданы. Это решение вызвало народное недовольство. Генеральная прокуратура обжаловала решение суда, заявив о ряде процессуальных нарушений.

Ранее с Хосни Мубарака, проведшего в заключении несколько лет, были сняты обвинения по ряду коррупционных дел, однако по одному из них (дело о президентских дворцах) экс-президент 9 мая 2015 года получил реальный срок — три года.

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