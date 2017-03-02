Россиянин хотел взорвать самолет Turkish Airlines

Россиянин с самодельным взрывным устройством был задержан в аэропорту Борг-эль-Араб Александрии. Он собирался сесть на рейс авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся в Стамбул, сообщает Egypt Independent со ссылкой на источник в службах безопасности аэропорта.

Как отмечается, во время досмотра служба безопасности аэропорта обратила внимание на подозрительный предмет в багаже россиянина.

В итоге была вызвана группа саперов. Они определили подозрительный предмет как самодельное взрывное устройство.

В генконсульстве РФ в Египте заявили, что проверяют сведения о задержании россиянина.