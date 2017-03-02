Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжения об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана Формулы-1 2017 и IV Исламских игр солидарности, сообщает официальный сайт главы государства.

Распоряжением устанавливается, что иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана Формулы-1 2017, с 15 мая по 15 июля 2017 года могут получить визы в структурных подразделениях консульского управления МИД Азербайджана, находящихся в международных аэропортах Азербайджана, предоставив один из указанных документов.

Другим распоряжением устанавливается, что прошедшие в соответствующем порядке аккредитацию иностранцы и лица без гражданства с первого апреля по первое июля 2017 года могут въезжать и выезжать из Азербайджана на основании паспорта или других документов, необходимых для пересечения границы, и аккредитационной карты без получения визы; для иностранцев и лиц без гражданства, привлеченных к трудовой деятельности на территории Азербайджана в связи с организацией и проведением IV Исламских игр солидарности, не требуется получение разрешения на работу.