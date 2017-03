Сенат США утвердил первого афроамериканца в администрации Трампа

Сенат США утвердил нейрохирурга, экс-кандидата в президенты США от республиканцев Бена Карсона на должность министра жилищного строительства и городского развития, сообщает C-SPAN.

Seen on C-SPAN2: Senate confirms Dr. Ben Carson to be Secretary of @HUDgov, 58-41. https://t.co/gk5ms2IjBx pic.twitter.com/bCh5TZ36DE