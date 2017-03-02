Сенат США утвердил первого афроамериканца в администрации Трампа

Сенат США утвердил нейрохирурга, экс-кандидата в президенты США от республиканцев Бена Карсона на должность министра жилищного строительства и городского развития, сообщает C-SPAN.

За его кандидатуру проголосовали 58 сенаторов, а против - 41. Таким образом, Карсон официально стал первым афроамериканцем, официально назначенным в администрацию президента США Дональда Трампа.

Бен Карсон — американский врач-нейрохирург и писатель, первый в мире разделил затылочных сиамских близнецов. Во время президентских выборов он участвовал в праймериз Республиканской партии, но вышел из борьбы и поддержал Дональда Трампа.

Первоначально Карсон отказывался от того, чтобы занять пост в администрации Трампа, но в дальнейшем передумал и дал свое согласие.