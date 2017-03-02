МИД России о напряженности в Карабахе

Россия выступает за урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе исключительно мирным путем, и это ее принципиальная позиция. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя рост напряженности на линии соприкосновения войск в Карабахе в последнее время.

«Вы знаете нашу принципиальную позицию, которая нацелена на урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха исключительно мирными средствами. Эта принципиальная позиция зафиксирована, в том числе, документально и мы ее придерживаемся», - сказала представитель МИД России.

Мария Захарова добавила, что Москва продолжает поддерживать рабочие контакты со сторонами конфликта.