 

Европа хочет восстановить визовый режим с США

 

Европарламент сегодня на сессии в Брюсселе принял не носящую обязывающего характера резолюцию, которая призывает Еврокомиссию в течение двух месяцев принять меры для временного восстановления Евросоюзом визового режима с США из-за того, что Вашингтон по-прежнему отказывает в безвизовом въезде в страну граждан пяти государств ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕП.

В настоящий момент в США действует визовый режим для граждан Румынии, Болгарии, а также хорватов, киприотов и поляков. Гражданам остальных стран-членов ЕС Вашингтон предоставляет безвизовый въезд. При этом гражданам США не требуется виза для въезда на территорию ЕС. Аналогичного США подхода придерживалась Канада, но она обязалась обеспечить "безвизовую взаимность" с пятью перечисленными странами ЕС с 1 декабря 2017 года.

Согласно постановлению ЕС от 2001 года, если третьи страны, в отношении которых введен безвизовый режим, в течение 24 месяцев не отменят визы для граждан государств-членов ЕС, это может повлечь "приостановление безвизового режима для граждан этих третьих стран". При этом первичную оценку ситуации надлежит произвести именно Еврокомиссии, которой предоставлено право предложить временное прекращение действия безвизового режима с третьими государствами сроком на период в 12 месяцев.

В случае с США и Канадой дата "ответного шага" истекла еще 12 апреля 2016 года. Уведомления о несоблюдении этими государствами взаимности в визовой политике с ЕС Еврокомиссия получила в апреле 2014 года.

Помимо Еврокомиссии, одобрить решение о временном восстановлении визового режима в отношении третьих стран обязаны Европарламент и Совет ЕС.

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