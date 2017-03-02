Сильное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе острова Кюсю на юго-западе Японии, передает ТАСС.

По данным Национального метеорологического управления, эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Кумамото, а его очаг залегал на глубине 30 километров.

О пострадавших или разрушениях не сообщалось; угроза цунами объявлена не была.

Серия мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,3, прошла в юго-западном регионе Японии в апреле прошлого года. Тогда из-за оползней и обрушения домов погибли 50 человек, свыше 340 жителей получили тяжелые травмы. Позднее от стрессов и обострившихся болезней в эвакуационных пунктах скончались еще 19 пострадавших. Ущерб в одной только префектуре Кумамото составил около 37,5 миллиарда долларов.