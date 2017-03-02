Террористическая группировка "Аль-Каида" подтвердила смерть в Сирии заместителя своего главаря Ахмеда Хасана Абу аль-Хайра аль-Масри, передает агентство Рейтер.

Об этом говорится в совместном заявлении ячеек "Аль-Каиды" в странах Магриба и на Аравийском полуострове.

Ранее сайт SITE, занимающийся мониторингом информационной активности экстремистов, сообщил о том, что заместитель лидера "Аль-Каиды", главарь сирийского крыла группировки Ахмед Хасан Абу аль-Хайр аль-Масри был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб в результате удара ВВС США.