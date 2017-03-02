 

В Абу-Даби прошел первый в истории Эмиратов военный парад

 

Первый в истории ОАЭ военный парад под кодовым названием "Крепость союза" прошел в четверг в эмиратской столице Абу-Даби с участием всех видов вооруженных сил. В нем принял участие наследный принц Абу-Даби министр обороны страны Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и командование ВС ОАЭ, передает РИА Новости.

Эмираты продемонстрировали весь спектр вооружений, которыми они обладают, а также готовность Вооруженных сил страны выполнять поставленные задачи, в частности, связанные с борьбой с терроризмом, разыграв на глазах жителей столицы и ее гостей операцию по "освобождению заложников" с корабля.

В военной демонстрации, за которой зрители могли в деталях наблюдать на установленных на набережной экранах, участвовали силы быстрого реагирования президентской гвардии при поддержке ВВС, ВМС, ПВО и сухопутных войск. Во время разыгранной операции по "освобождению заложников" велась трансляция из командного пункта, где военное руководство отдавало приказы.

Парад завершился выступлением национальной гордости ОАЭ — авиационной группы высшего пилотажа "Эль-Фурсан", которая устроила авиашоу в небе над Абу-Даби, нарисовав в нем эмиратский флаг.

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