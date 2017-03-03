Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали в Киеве главу Государственной фискальной службы страны Романа Насирова. Эту информацию в четверг подтвердила пресс-служба НАБУ.

"Насиров задержан в Феофании во время проведения обыска в рамках расследования газового дела", - сообщила пресс-служба изданию "Украинская правда".

В ведомстве пока не уточняют, был ли вручен Насирову обвинительный акт в рамках расследуемого дела.

Напомним, Роман Микаил оглу Насиров является главой азербайджано-украинской группы сотрудничества. Р.Насиров родом из Азербайджана.Долгое время работал в банковском секторе, затем в инвестиционной компании «Конкорд Капитал» — руководителем коммерческого управления по обороту ценными бумагами. В апреле 2013 года занял должность зампредседателя правления Государственной продовольственной и зерновой корпорации Украины, где проработал один год. 26 октября 2014 года был избран депутатом в Верховную Раду от блока Петра Порошенко.

5 мая 2015 года был назначен главой Фискальной службы Украины.

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели серию обысков в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителя прокуратуры Назара Холодницкого.

Утверждается, что обыски связаны с неправомерным, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Сам Насиров находится в ведомственной больнице "Феофания", куда к нему приехали детективы НАБУ и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры. То, что Насиров находится в палате, подтверждают адвокаты председателя ГФС.

Издание пишет, что в НАБУ и САП уже готово подозрение для Насирова по статье о злоупотреблении служебным положением.