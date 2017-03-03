 

Главный азербайджанец в Украине, министр Насиров арестован в Киеве обновлено 0:45

Автор: Отдел информации 

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали в Киеве главу Государственной фискальной службы страны Романа Насирова. Эту информацию в четверг подтвердила пресс-служба НАБУ.

"Насиров задержан в Феофании во время проведения обыска в рамках расследования газового дела", - сообщила пресс-служба изданию "Украинская правда".

В ведомстве пока не уточняют, был ли вручен Насирову обвинительный акт в рамках расследуемого дела.

Напомним, Роман Микаил оглу Насиров является главой азербайджано-украинской группы сотрудничества. Р.Насиров родом из Азербайджана.Долгое время работал в банковском секторе, затем в инвестиционной компании «Конкорд Капитал» — руководителем коммерческого управления по обороту ценными бумагами. В апреле 2013 года занял должность зампредседателя правления Государственной продовольственной и зерновой корпорации Украины, где проработал один год. 26 октября 2014 года был избран депутатом в Верховную Раду от блока Петра Порошенко.

5 мая 2015 года был назначен главой Фискальной службы Украины.

*  *  *00:13

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели серию обысков в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины, сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителя прокуратуры Назара Холодницкого.

Утверждается, что обыски связаны с неправомерным, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Сам Насиров находится в ведомственной больнице "Феофания", куда к нему приехали детективы НАБУ и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры. То, что Насиров находится в палате, подтверждают адвокаты председателя ГФС.

Издание пишет, что в НАБУ и САП уже готово подозрение для Насирова по статье о злоупотреблении служебным положением.

3509 просмотров


Старости
Кто признает «НКР»?
Кто признает «НКР»?
Наша погода
Сегодня 12° / 5°
4 Март 14° / 7°
5 Март 8° / 4°
6 Март 9° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8449 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Главный азербайджанец в Украине, министр Насиров арестован в Киеве обновлено 0:45
Курс биткоина впервые в истории превысил цену золота
В Анкаре посла Германии вызвали на ковер
В Абу-Даби прошел первый в истории Эмиратов военный парад
В Баку ограбили ломбард фото; видео
Ликвидирован второй человек в «Аль-Каиде» видео
Сильное землетрясение в Японии
Европа хочет восстановить визовый режим с США
МИД России о напряженности в Карабахе
Сенат США утвердил первого афроамериканца в администрации Трампа
Азербайджан упростил визовый режим для участников Формулы-1 и Исламиады
Россиянин хотел взорвать самолет Turkish Airlines
Суд оправдал Хосни Мубарака
В Азербайджане отметят юбилей Олимпийского комитета
Азербайджану и Сербии навязывают войну взгляд из Белграда
Зардушт Ализаде: «Ариф Рагимзаде имеет право не считать себя турком»
Пророссийские боевики перешли в наступление и захватили «Донбасс Арену» и базу «Шахтера»
Путин освободил Пальмиру
Азербайджанские солдаты сбили армянский беспилотник фото
В Украине траур – по погибшим шахтерам видео
США нанесли авиаудары по Йемену
Европейские фашисты собираются в Карабахе оценки и мнения
В Карабахе началась окопная война
И Япония подняла истребители
Межбанк и красный директор распилили кредит. А отдуваться Baku Steel Company? наша передовица