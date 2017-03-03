Мэр Кале запретила раздавать еду мигрантам

Мэр французского города Кале Наташа Бушарт запретила раздавать еду мигрантам в рамках кампании по предотвращению появления нового лагеря беженцев на месте «Джунглей», пишет The Guardian.

Отмечается, что чиновники уже препятствовали попыткам местных благотворительных организаций открыть душевые для подростков-мигрантов в городе.

Как пишет издание, волонтеры, занимающиеся распределением продуктов для мигрантов, продолжают это делать втайне от правоохранительных органов. Также благотворительные организации заявили, что игнорируют запрет, однако провели необходимые юридические консультации.