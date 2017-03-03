Вечером в четверг сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в целом ряде помещений, в том числе в центральном офисе Государственной фискальной службы (ГФС). Одновременно в клинической больнице «Феофания», где проходят обследование и лечение высшие государственные чиновники, был задержан руководитель ГФС Роман Насиров. Ему вменяется причастность к налоговым махинациям Александра Онищенко, народного депутата, находящегося в бегах.

Онищенко, в свою очередь, подозревают нанесении государству ущерба на сумму около трех миллиардов гривен путем хищения средств при добыче и продаже природного газа предприятием «Укргазодобыча». В этой новости скандально буквально все.

Роман Насиров давно занимает в общественном и экспертном мнении место человека, глубоко и прочно встроенного в коррупционные схемы. Достаточно сказать, что в ведомстве фискальной службе находится и украинская таможня. Произвол налоговиков и таможенников – головная боль украинского бизнеса и извечная кормушка чиновников.

Известно, что убрать Романа Насирова с должности как человека, дискредитирующего реформы, просили украинское руководство и западные партнеры, но безуспешно. Его чрезвычайная полезность начальству компенсировала репутационные издержки: через Насирова организовывался, в частности, вывод теневых средств для политически важных проектов. В этой связи характерно дело, по которому его задержали.

Александр Онищенко, у которого вдруг испортились отношения с президентом Порошенко и которому не удалось уладить свою ссору тихо и за кулисами, сейчас угрожает публикацией аудиозаписей, дискредитирующих главу государства, и довольно откровенно рассказывает о своих взаимоотношениях с президентом.

В частности в ноябре прошлого года он поведал, что Петр Порошенко поручил ему профинансировать ряд политических проектов, проведя деньги через схемы, которые ему помог организовать Насиров. И это лишь один из эпизодов, по которому может давать свидетельские показания глава ГФС. Он является эксклюзивным обладателем информации, которая может похоронить очень многих влиятельных людей в Украине.

И тут возникает вопрос, хватит ли сил и профессиональных возможностей у НАБУ привлечь к ответственности фигуру такого уровня, а затем и тех, на кого он даст показания. Этот антикоррупционный орган подвергается жесткой критике за свою неспособность показать убедительные результаты за свой год работы. С другой стороны, успех в случае с Насировым перекроет старые претензии. Очевидно, чтобы решиться на такой шаг, руководству НАБУ необходимо было заручиться серьезной поддержкой и, возможно, оно нашло ее в лице США: в организации и подготовке НАБУ принимали самое непосредственное участие сотрудники ФБР, и постоянные рабочие связи с Вашингтоном сохраняются.

Заполучив такого свидетеля, можно вскрыть самые сложные коррупционные сети Украины. Эту опасность наверняка понимают люди, чья судьба сейчас зависит от разговорчивости Романа Насирова.

Свою ценность понимает и он. Сейчас будут предприниматься серьезные попытки увести его от ответственности или убедить поменьше говорить. Чья возьмет в этом жестком противостоянии, мы скоро сможем увидеть.

Установится тишина – значит, удалось спустить все на тормозах. Прозвучат новые фамилии и последуют аресты – значит, НАБУ прочно взяло след и намерено зайти так далеко, насколько хватит сил. Стоит ли говорить, что симпатии общества здесь полностью на стороне антикоррупционных детективов. Вполне возможно, их успешная работа поставит убедительный крест на перспективах второго президентского срока Петра Порошенко.