 

У арестованного Насирова случился инфаркт

 

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, задержанный в четверг вечером по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко, госпитализирован с инфарктом, передает телеканал "112 Украина".

"Как заявили адвокаты Насирова,.. сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Следовательно, утверждают адвокаты, вручение подозрения является незаконным.

После этого Насирова вывезли из "Феофании" на носилках. Сотрудник больницы сообщил, что его перевозят в третий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

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