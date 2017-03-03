Министр внутренних дел США Райан Зинке, утвержденный в должности и приведенный к присяге в среду, прибыл в четверг утром на работу верхом на лошади в образе ковбоя. Соответствующую фотографию политик разместил на своей официальной странице в Twitter, передает ТАСС.



Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 2 марта 2017 г.

"Это честь стоять рядом с мужественными офицерами полиции — эти профессионалы своего дела отдадут за нас свои жизни", — написал Зинке под фотографией, на которой он верхом на лошади в ковбойской шляпе, сапогах и джинсах находится в компании конной полиции Вашингтона.

Газета Hill отмечает, что поступок министра является желанием продемонстрировать консервативные позиции, которые он намерен представлять. Зинке известен своей любовью к охоте, рыбалке и активному отдыху, он бывший военнослужащий сил специального назначения ВМС США, известных как "морские котики" (Navy SEAL).

Последние два года годы Зинке был единственным членом нижней палаты Конгресса США от северо-западного штата Монтана, известного своим консерватизмом. В среду Сенат Конгресса США большинством голосов утвердил Зинке новым руководителем Министерства внутренних дел США, в тот же день он был приведен к присяге. В США Министерство внутренних дел не является силовым и занимается вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов.

Кроме того, в ведении МВД находятся различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.