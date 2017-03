Министр внутренних дел США Райан Зинке, утвержденный в должности и приведенный к присяге в среду, прибыл в четверг утром на работу верхом на лошади в образе ковбоя. Соответствующую фотографию политик разместил на своей официальной странице в Twitter, передает ТАСС.



Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV