Володин едет в Ереван

Делегация депутатов Госдумы во главе с Вячеславом Володиным в пятницу посетит с официальным визитом Армению и встретится с президентом страны Сержем Саргсяном и председателем Национального собрания республики Галустом Саакяном, сообщает Sputnik.

«В ходе встреч стороны обсудят состояние и дальнейшее развитие двустороннего парламентского сотрудничества, ключевые темы двусторонних отношений», — говорится в сообщении управления Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Отмечается, что в центре внимания российских и армянских депутатов будут вопросы совместной работы на межпарламентских площадках, включая Парламентскую ассамблею ОДКБ, МПА СНГ, ПА ОБСЕ.

В состав делегации входят председатели трех комитетов Госдумы: по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками — Леонид Калашников, по транспорту и строительству — Евгений Москвичев, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций — Сергей Гаврилов.