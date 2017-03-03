 

Тяжелые бои в Донбассе: есть убитые и раненые

 

За 2 марта по позициям украинских военных 116 раз открывали огонь. В результате один военный погиб, еще 15 получили ранения, семь травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, пишет «Корреспондент».

На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 «Град» велся огонь в направлении украинских позиций в районе Водяного. Из танка террористы били в районе Гнутово, а из минометов – по Красногоровке, Новотроицкому, Водяному и опять же по Гнутово.

Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Широкино, Старогнатовку, Лебединское, Марьинку, Талаковку. По Широкино, Лебединскому и Марьинке «работал» снайпер. По Новогригорьевке и Гнутово била БМП.

На Луганском направлении под обстрелы из 152 мм артиллерии попали Новозвановка и Лисичанск. Из минометов различных калибров обстреливали Новоалександровку, Новотошковское, Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.

На Донецком направлении из танков, 120- и 82-миллиметровых минометов били по Авдеевке, Новолуганскому, Зайцево, Пескам и шахте Бутовке. Из гранатометов обстреляли Опытное, Пески и Каменку. Из БМП стреляли по Луганскому, а из стрелкового оружия - по Майорску и Невельскому. По Каменке, Новотроицкому и Новгородскому огонь вел снайпер. Из зенитных установок вели огонь по Троицкому и Авдеевке.

В «ДНР» заявляют о 1520 обстрелах своих позиций, в «ЛНР» об обстрелах пока не сообщали.

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