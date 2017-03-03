 

Армянские войска ведут интенсивные обстрелы позиций ВС Азербайджана из минометов

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 265 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60, 82 и 120-миллиметровые минометы (всего 196 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 265 раз",- говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

"В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры", - говорится в информации.

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Армянские войска ведут интенсивные обстрелы позиций ВС Азербайджана из минометов
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