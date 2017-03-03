Президент Армении Серж Саргсян обещал высокую должность ярому антироссийскому оппозиционеру, бывшему министру иностранных дел времен правления Левона Тер-Петросяна, депутату Национального собрания нынешнего созыва Александру Арзуманяну, который не баллотируется в новый парламент, сообщает Новости-Армения со ссылкой на газету «Жаманак».

«Последний не спешит оповестить общественность, на какую работу собирается перейти, однако, по дошедшей до нас информации, речь идет о серьезной дипломатической должности», — пишет газета.