 

Алиев едет в Париж, а Саргсян — в Москву

 

14 марта в Париж приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Radio France İnternational (RFİ).

Визит посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией. Ожидается, что во французской столице стороны также обсудят нагорно-карабахский конфликт.

За неделю до визита президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию в Париже побывает президент Армении Серж Саргсян. И эта поездка посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Францией. Однако источники радиостанции в Елисейском дворце утверждают, что основной темой переговоров будет урегулирование конфликта в Карабахе.

Отметим, что 14 марта президент Армении Серж Саргсян встретится в Москве с Владимиром Путиным. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и обострившуюся ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Также отметим, что роль французского и американского сопредседателей Минской группы ОБСЕ значительно ослабла, инициатива давно перешла к России. В прошлом году Франция пыталась организовать встречу президентов Азербайджана и Армении в Париже, однако официальный Ереван демонстративно отказался от переговоров.

В настоящее время Россия предпринимает усилия для того, чтобы вернуть Армению и Азербайджан за стол переговоров. Москва заявила о готовности организовать трехстороннюю встречу президентов, однако пока нет информации о согласии сторон на такие переговоры. 

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