В Ираке вспыхнули столкновения между курдскими формированиями

Столкновения между формированиями Демократической партии Курдистана (ДПК) и Рабочей партии Курдистана (ПКК) зафиксированы в пятницу на северо-западе Ирака в округе Синджар близ границы с Сирией. Об этом сообщило Reuters, передает ТАСС.

Поводом для конфронтации стало вторжение сил ДПК на территорию, контролируемую ПКК. Об этом сообщает источник в курдской службе безопасности, которого цитирует агентство. По его данным, столкновения с применением крупнокалиберного пулемета Дегтярева-Шпагина начались сегодня утром, в семь часов.

"С обеих сторон есть погибшие и раненые", — сообщает источник.