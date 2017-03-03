В террористической деятельности на территории Сирии и Ирака приняли участие более 900 азербайджанских граждан, заявил руководитель Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«За последние годы за участие в террористической деятельности в Сирии и Ираке осуждены 84 гражданина Азербайджана, 54 человека за последний год лишены азербайджанского гражданства», - сказал глава СГБ на конференции, посвященной роли молодежи в противостоянии терроризму, радикализму и экстремизму.

Мадат Гулиев подчеркнул, что большинство из 900 граждан Азербайджана, воевавших в рядах террористических организаций в боях в Сирии и Ираке, погибли.

В свою очередь, коснувшись темы глобального терроризма, глава СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев сказал, что Азербайджан вносит свой вклад в борьбу с терроризмом.

Мадат Гулиев отметил, что для Азербайджана очень важным является вопрос борьбы с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, серьезно угрожающими безопасности в мире.

«Процессы, происходящие в последнее время в ряде стран Центральной Азии и Ближнего Востока, близко расположенных к Азербайджану, поставили мир перед опасными угрозами, в том числе терроризмом, экстремизмом. Сегодня «Исламское государство» и иные террористические организации создают угрозу безопасности на территории других государств», - сказал глава СГБ.

Мадат Гулиев подчеркнул, что Азербайджан, не колеблясь, присоединился к антитеррористической коалиции и вносит свой вклад в борьбу с международным терроризмом.

Продолжая свое выступление, глава Службы государственной безопасности сказал, что в результате 373 терактов, совершенных армянами в Азербайджане, погибло свыше двух тысяч мирных граждан.

Мадат Гулиев отметил, что Азербайджан давно столкнулся с последствиями террора.

«Еще в прошлом веке армянские террористы совершали террористические акты против Азербайджана. Армянский террор повторно приобрел размах с 1980-х годов. Были оккупированы 20% азербайджанских территорий», - отметил Мадат Гулиев.

Глава СГБ подчеркнул, что Азербайджан находится в сложном геополитическом окружении.

«Тем не менее, Азербайджан является самой стабильной страной не только Южного Кавказа, но даже Европы. Это стало возможным благодаря политике, основа которой заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Сегодня политический курс, основу которого заложил общенациональный лидер, с учетом требований современности успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Благодаря политике Ильхама Алиева Азербайджан занял достойное место в системе международной безопасности, завоевав статус надежного партнера», - подчеркнул Мадат Гулиев.