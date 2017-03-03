Азербайджан обвинил Кыргызстан в поддержке Армении

Позиция Кыргызстана, не присоединившегося к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества (ECO) в Исламабаде, абсолютно непонятна. Об этом сказал сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Trend.

«В итоговом заявлении государства-члены открыто заявили о том, что наличие конфликтов на пространстве организации тормозит экономическое развитие и сотрудничество.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что развитие, мир и безопасность в регионе напрямую связаны с устойчивым развитием и стабильностью. В целом органическая связь экономического развития и регионального сотрудничества с миром и безопасностью — принятый всем международным сообществом принцип, и это составляет основу концепции устойчивого развития ООН», — сказал он.

«Поэтому позиция Кыргызстана абсолютно непонятна. Подобная позиция вызывает серьезный вопрос, на чью мельницу он льет воду», — сказал Гаджиев.

В итоговом заявлении глав государств организации выражается обеспокоенность тем, что существующие на пространстве ECO нерешенные конфликты, в частности армяно-азербайджанский, препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональному и в более широком формате сотрудничеству.

В заявлении отмечается важность приложения усилий для урегулирования этих конфликтов на основе норм и принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран.

В документе также нашел отражение фактор внешней оккупации.